Haberler

Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması sonrasında Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazillispor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldakspor taraftarları bir araya geldi. Taraftarlar, takımlarının 2. Lig'e döndürülmesi talebini dile getirdi.

  • Zonguldakspor taraftarları, kulübün haksız şekilde küme düştüğünü savunarak TFF'den adalet ve 2. Lig'e dönüş talep etti.
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazillispor maçına yönelik şike iddiaları, soruşturma dosyaları ve iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla ciddi bir boyuta taşındı.
  • Nazillispor ligde kaldı, Sincan Belediyesi Ankaraspor play-off oynadı, Zonguldakspor ise küme düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli spor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldak spor taraftarları bir araya gelerek açıklama yaptı.

''ZONGULDAKSPOR HAKSIZ ŞEKİLDE KÜME DÜŞÜRÜLDÜ''

Taraftar grubu adına konuşan Bora Amasralı, Zonguldak spor'un haksız bir şekilde küme düştüğünü savunarak adalet talep etti. Amasralı, 0-0 sonuçlanan ve maç boyunca şut çekilmeden tamamlanan Sincan Belediyesi Ankara spor - Nazilli spor karşılaşmasına yönelik şike iddialarının artık soruşturma dosyaları ve tutuklamalarla birlikte ciddi bir boyuta taşındığını ifade etti. Bora Amasralı, "Nazilli spor ligde kalmış, Sincan Belediyesi Ankara spor play-off oynamış, Zonguldak spor ise haksız şekilde küme düşürülmüştür" dedi.

''TFF ADALETİ YERİNE GETİRMELİDİR''

Taraftar grubu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu maçtaki iddialar soruşturma belgeleriyle birlikte ciddiyet kazanmış, iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla süreç farklı bir aşamaya taşınmıştır. Buna rağmen federasyonun elindeki dosyalara karşılık Zonguldak şehrinin beklediği adalet henüz tecelli etmemiştir. Biz Zonguldak spor taraftarları olarak çağrımız nettir. TFF'ye sesleniyoruz. Haksızlığın üzeri örtülemez. Bu şehir iki sezondur sahada mücadele ederken masa başı kararların bedelini ödüyor. Zonguldak spor'un hak ettiği 2. Lig'e dönmesini talep ediyoruz. Bu bir spor meselesi değil, adalet meselesidir."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
title