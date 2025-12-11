Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması sonrasında Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazillispor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldakspor taraftarları bir araya geldi. Taraftarlar, takımlarının 2. Lig'e döndürülmesi talebini dile getirdi.
- Zonguldakspor taraftarları, kulübün haksız şekilde küme düştüğünü savunarak TFF'den adalet ve 2. Lig'e dönüş talep etti.
- Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazillispor maçına yönelik şike iddiaları, soruşturma dosyaları ve iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla ciddi bir boyuta taşındı.
- Nazillispor ligde kaldı, Sincan Belediyesi Ankaraspor play-off oynadı, Zonguldakspor ise küme düştü.
''ZONGULDAKSPOR HAKSIZ ŞEKİLDE KÜME DÜŞÜRÜLDÜ''
Taraftar grubu adına konuşan Bora Amasralı, Zonguldak spor'un haksız bir şekilde küme düştüğünü savunarak adalet talep etti. Amasralı, 0-0 sonuçlanan ve maç boyunca şut çekilmeden tamamlanan Sincan Belediyesi Ankara spor - Nazilli spor karşılaşmasına yönelik şike iddialarının artık soruşturma dosyaları ve tutuklamalarla birlikte ciddi bir boyuta taşındığını ifade etti. Bora Amasralı, "Nazilli spor ligde kalmış, Sincan Belediyesi Ankara spor play-off oynamış, Zonguldak spor ise haksız şekilde küme düşürülmüştür" dedi.
''TFF ADALETİ YERİNE GETİRMELİDİR''
Taraftar grubu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu maçtaki iddialar soruşturma belgeleriyle birlikte ciddiyet kazanmış, iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla süreç farklı bir aşamaya taşınmıştır. Buna rağmen federasyonun elindeki dosyalara karşılık Zonguldak şehrinin beklediği adalet henüz tecelli etmemiştir. Biz Zonguldak spor taraftarları olarak çağrımız nettir. TFF'ye sesleniyoruz. Haksızlığın üzeri örtülemez. Bu şehir iki sezondur sahada mücadele ederken masa başı kararların bedelini ödüyor. Zonguldak spor'un hak ettiği 2. Lig'e dönmesini talep ediyoruz. Bu bir spor meselesi değil, adalet meselesidir."