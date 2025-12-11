Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli spor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldak spor taraftarları bir araya gelerek açıklama yaptı.

''ZONGULDAKSPOR HAKSIZ ŞEKİLDE KÜME DÜŞÜRÜLDÜ''

Taraftar grubu adına konuşan Bora Amasralı, Zonguldak spor'un haksız bir şekilde küme düştüğünü savunarak adalet talep etti. Amasralı, 0-0 sonuçlanan ve maç boyunca şut çekilmeden tamamlanan Sincan Belediyesi Ankara spor - Nazilli spor karşılaşmasına yönelik şike iddialarının artık soruşturma dosyaları ve tutuklamalarla birlikte ciddi bir boyuta taşındığını ifade etti. Bora Amasralı, "Nazilli spor ligde kalmış, Sincan Belediyesi Ankara spor play-off oynamış, Zonguldak spor ise haksız şekilde küme düşürülmüştür" dedi.

''TFF ADALETİ YERİNE GETİRMELİDİR''

Taraftar grubu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu maçtaki iddialar soruşturma belgeleriyle birlikte ciddiyet kazanmış, iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla süreç farklı bir aşamaya taşınmıştır. Buna rağmen federasyonun elindeki dosyalara karşılık Zonguldak şehrinin beklediği adalet henüz tecelli etmemiştir. Biz Zonguldak spor taraftarları olarak çağrımız nettir. TFF'ye sesleniyoruz. Haksızlığın üzeri örtülemez. Bu şehir iki sezondur sahada mücadele ederken masa başı kararların bedelini ödüyor. Zonguldak spor'un hak ettiği 2. Lig'e dönmesini talep ediyoruz. Bu bir spor meselesi değil, adalet meselesidir."