Zonguldak'ta Motosiklet, Traktör ve Servis Araçlarına Uygulama Yapıldı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Ekipler, sürücülerin ehliyet, muayene, kask ve sigorta gibi kurallara uyup uymadığına baktı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı.
Ekipler, sürücülerin ehliyet, muayene, kask ve sigorta gibi kurallara uyup uymadığına baktı.
Uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Yaklaşık iki saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK