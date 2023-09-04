Zonguldak'ta Motosiklet, Traktör ve Servis Araçlarına Uygulama Yapıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Ekipler, sürücülerin ehliyet, muayene, kask ve sigorta gibi kurallara uyup uymadığına baktı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.