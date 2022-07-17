Son dakika haberi! ZONGULDAK - Futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla köyler arasında düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla köyler arasında düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Aşağıdağ köyünde Yedigelli ile Hacılı köyleri takımları arasında oynanan müsabakada, komite üyesi de olan 3 futbolcu arasında çıkan tartışma, çevredeki bazı kişilerin de dahil olmasıyla taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbol turnuvasına ara verilirken, bölgeye tedbir amaçlı komando ile komşu birliklerde görevli 4 jandarma asayiş timi sevk edildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle karakola götürülen 2 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. AA / Spor Spor Güncel Haberler Son Dakika

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