Zonguldak'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başladı

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol turnuvası, görkemli bir törenle başladı. Heyecanlı ve nefes kesen maçlarda takımlar hünerlerini sergiledi.

Zonguldak Belediyesi tarafından Uzunmehmet Camii bahçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen '3x3 Sokak Basketbol' turnuvası dün akşam saatlerinde görkemli törenle başladı.

Biri birinden heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne olan müsabakalarda, takımlar hünerlerini gösterdi. Soğuk havaya rağmen vatandaşlarda maçların oynandığı alana yoğun ilgi göstererek takımlara destek oldu.

Oynanacak maçlar sonunda şampiyon olan takımlara çeşitli hediyeler ve kupa verilecek. - ZONGULDAK