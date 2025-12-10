Haberler

Zonguldak Kömürspor taraftarı 2'nci Lig'e geri çıkmak için eylem yaptı

Zonguldak Kömürspor taraftarları, takımının haksız yere küme düştüğünü belirterek 2'nci Lig hakkının yeniden verilmesi için protesto düzenledi. Ankaraspor ile Nazillispor arasındaki maçta yaşanan olaylar sonrası taraftarlar Madenci Anıtı önünde toplandı.

ZONGULDAK Kömür spor taraftarları, 2023-24 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanan ve 0-0 sona eren Ankara spor – Nazilli spor karşılaşmasının ardından küme düşme üzüntüsü yaşayan takımlarına 2'nci Lig hakkının yeniden verilmesi gerektiği nedeniyle eylem yaptı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te Ankara spor ve Nazilli spor karşı karşıya gelmiş, şut dahi çekilmeyen karşılaşmanın ardından Zonguldak Kömür spor, bir alt lige düşmüştü. Yapılan bahis operasyonlarının ardından iki kulüpte de yönetici, futbolcu ve teknik ekipten tutuklanan isimler olmuştu. Gelişmeler üzerine takımlarının haksız yere küme düştüğünü hatırlatan Zonguldak Kömür spor taraftarları, takımlarının 2'nci Lige yeniden çıkarılmasını talep ederek bir araya geldi. Bugün akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde toplanan taraftar grupları, eylem yaptı.

'BU ŞEHİR 2 SEZONDUR MASA BAŞINDA YAPILAN OYUNLARIN BEDELİNİ ÖDÜYOR'

Ankara spor ile Nazilli spor'un 0-0 şut bile çekilmeden biten maçındaki şikenin, iddia olmaktan çıkıp kesinleştiğini ve kulüp başkanı ile antrenörünün tutuklandığını ifade eden Bora Amasralı, Zonguldak Kömür spor'un 2'nci Lig'e çıkarılmasını gerektiğini dile getirdi. Amasralı, "Federasyonun elinde dosya ve deliller olmasına rağmen, Zonguldak şehrinin beklediği adalet hala tecelli etmemiştir. TFF'ye sesleniyoruz, haksızlığın üzerini örtemezsiniz, bu şehir 2 sezondur sahada ter dökerken masa başında yapılan oyunların bedelini ödüyor. Zonguldak spor'un hakkı olan 2'ncı Lige geri dönmesini talep ediyoruz. Bu sadece bir spor meselesi değil, adalet meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
