Zonguldak Kömürspor, Mevlüt Çelik'i transfer etti
TFF 3.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, iç transferde 27 yaşındaki stoper oyuncusu Mevlüt Çelik'i transfer etti. Çelik, bugün tesislere gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Mevlüt Çelik önümüzdeki günlerde Kömürspor'un kampına dahil olacak.
Zonguldak Kömürspor iç transferde 27 yaşındaki stoper oyuncusu Mevlüt Çelik'i transfer etti.
TFF 3.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, iç transferde 27 yaşındaki stoper oyuncusu Mevlüt Çelik'i transfer etti. Çelik, bugün tesislere gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Mevlüt Çelik önümüzdeki günlerde Kömürspor'un kampına dahil olacak. - ZONGULDAK