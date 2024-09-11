Zonguldak Kömürspor, Bartınspor'u 2-0 mağlup etti
Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bartınspor'u 2-0 yenerek galip geldi. Maçta Mehmet Aleddinoğlu ve Mehmet Gürkan Öztürk'ün attığı gollerle Zonguldak Kömürspor galibiyete ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Zonguldak Kömürspor, Bartınspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Recep Buğra Çetin, Ömer Okumuş, Fatih Etirli
Zonguldak Kömürspor: Umut Kaya, Umut Kerem Ayar, Mevlüt Çelik, Melih Mert Kaya, Kadir Yazıcı, Güney Gençgel, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Sadullah Burak Toprak, Okan Baydemir, Mehmet Aleddinoğlu, Mehmet Gürkan Öztürk
Bartınspor: Eren Olmuş, Tolga Amasyalı, Tolga Akdeniz, Beytullah Çamurlu, Şükrü Topal, Ogün Yıldırım, Tahir Türker, Emin Akyıldız, Alihan Şentürk, Barış Civelek, Kaan Akar
Goller: Mehmet Aleddinoğlu (dk.33), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 78) (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK