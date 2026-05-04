Zonguldak Adliyesinde futbol turnuvası finalistleri belli oldu

Adalet Bakanlığına bağlı kurumlar arasında Zonguldak'ta düzenlenen futbol turnuvasında yarı finaller sona erdi ve finale yükselen takımlar netlik kazandı.

Zonguldak'ta bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı kurumlar arası futbol turnuvasında finale yükselen ekipler belirlendi. Fener Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmaların ardından 10 takımla başlayan organizasyon, önümüzdeki hafta yapılacak final müsabakasıyla noktalanacak.

Zonguldak Adliyesi ve Zonguldak Cezaevi finalde karşılaşacak

Yarı finalin ilk mücadelesinde turnuvanın favorisi olarak gösterilen namağlup Alaplı Adliyesi, Zonguldak Cezaevi ile karşılaştı. İlk yarıda kalesinde gördüğü tek gole karşılık veremeyen Alaplı Adliyesi, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Zonguldak Cezaevi adını finale yazdırdı. Günün diğer maçında ise Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rakip fileleri 3 kez sarsan Zonguldak Adliyesi, 3-0'lık skorla final biletini almayı başardı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın finalinde Zonguldak Adliyesi ile Zonguldak Cezaevi kupa için sahaya çıkacak. Şampiyonluk maçının tarihi önümüzdeki günlerde kesinleşecek. Dev mücadelenin Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanması planlanıyor. - ZONGULDAK

