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Zirvede Kayseri imzası

Zirvede Kayseri imzası
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Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından organize edilen Elbruz Dağı zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından organize edilen Elbruz Dağı zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı.

27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Rusya'da bulunan ve 5 bin 642 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Elbruz Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışa Kayseri'den 6 sporcu katıldı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen azim ve kararlılıkla mücadele eden sporcular, başarılı bir şekilde zirveye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen organizasyonla birlikte Kayseri'yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden dağcılar, hem kent sporuna hem de dağcılık camiasına büyük gurur yaşattı. Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü yetkilileri, zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan tüm sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonların dağcılık sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşan Kayserili sporcular, gösterdikleri performansla Türk bayrağını ve Kayseri'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek örnek bir başarı hikayesine imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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