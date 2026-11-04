Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme eşleşmeleri belli oldu, 54 takım 5. tur için yarışacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme eşleşmeleri belli oldu, 54 takım 5. tur için yarışacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. 3. eleme turunu geçen 36 takıma Süper Lig'den 7, 1. Lig'den 11 takım eklenerek 54 takım 5. eleme turuna yükselme mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi gerçekleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Fuat Göktaş: "Türkiye Kupası kulüplerimize kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır"
Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67. sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezondan gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. 4. eleme turuna, 3. eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1. Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5. eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın açılış konuşmasının ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Çorum FK
Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat Spor Kulübü
1461 Trabzon FK - Sarıyer
Silivrispor - Bursaspor
Kocaelispor - Serikspor
Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Balıkesirspor - İstanbulspor
Sivasspor - Muğlaspor
Bandırmaspor - Ankaraspor
Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK
Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor
Gaziantep FK - Aliağa Futbol
Eyüpspor - Muşspor
Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
Bitlis 1916 - Kasımpaşa
Karabük İdmanyurdu - Konyaspor
Kura çekimi toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.