Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme eşleşmeleri belli oldu, 54 takım 5. tur için yarışacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Fuat Göktaş: "Türkiye Kupası kulüplerimize kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır"

Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67. sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezondan gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. 4. eleme turuna, 3. eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1. Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5. eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın açılış konuşmasının ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor - Çorum FK

Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor

Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor

Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor

Bodrum FK - Eskişehirspor

Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Manisa FK - Sebat Spor Kulübü

1461 Trabzon FK - Sarıyer

Silivrispor - Bursaspor

Kocaelispor - Serikspor

Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

Balıkesirspor - İstanbulspor

Sivasspor - Muğlaspor

Bandırmaspor - Ankaraspor

Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK

Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor

Gaziantep FK - Aliağa Futbol

Eyüpspor - Muşspor

Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka

Bitlis 1916 - Kasımpaşa

Karabük İdmanyurdu - Konyaspor

Kura çekimi toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı