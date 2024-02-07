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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da da Emre Malok görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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