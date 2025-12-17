Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda Alanyaspor, Efecan Karaca'nın asistinde Güven Yalçın'ın attığı golle öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Efecan Karaca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada Sikan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa gelişine vuran Auguston'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viktor'da kaldı.
44. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ogundu'nun vuruşunda kaleci Onaralp Çevikkan topu çeldi.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Cihan Çanak, Olaigbe, Augusto, Sikan
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Ernest Muçi, Stefan Savic, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Oleksandr Zubkov, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Makouta, Efecan Karaca, Ogundu, Güven Yalçın
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Pereira Duarte, Hagi, Mehmet Öz, Hwang Ui-jo, Nicolas Janvier, Yusuf Can Karademir, Ümit Akdağ, Semih Doğanay
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: Güven Yalçın (dk. 17) (Alanyaspor)
Sarı kart: Nuno Lima (Alanyaspor) - TRABZON