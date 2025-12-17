Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda Alanyaspor, Efecan Karaca'nın asistinde Güven Yalçın'ın attığı golle öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Efecan Karaca'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa gelişine vuran Auguston'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viktor'da kaldı.

44. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ogundu'nun vuruşunda kaleci Onaralp Çevikkan topu çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Cihan Çanak, Olaigbe, Augusto, Sikan

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Ernest Muçi, Stefan Savic, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Oleksandr Zubkov, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor: Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Makouta, Efecan Karaca, Ogundu, Güven Yalçın

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Pereira Duarte, Hagi, Mehmet Öz, Hwang Ui-jo, Nicolas Janvier, Yusuf Can Karademir, Ümit Akdağ, Semih Doğanay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Güven Yalçın (dk. 17) (Alanyaspor)

Sarı kart: Nuno Lima (Alanyaspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
