Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Samsunspor-Trabzonspor ile eşleşti. İşte tüm detaylar...
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş - Alanyaspor, Konyaspor - Fenerbahçe, Galatasaray - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Trabzonspor eşleşmeleri oynanacak.
- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor ve Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe eşleşmeleri oynanacak.
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar çeyrek finalde iç sahada oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Beşiktaş - Alanyaspor
- Konyaspor - Fenerbahçe
- Gaatasaray - Gençlerbirliği
- Samsunspor - Trabzonspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
- Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe
MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL
Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.
SAHA AVANTAJI VE FORMAT
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak. Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.