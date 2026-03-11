Haberler

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Samsunspor-Trabzonspor ile eşleşti. İşte tüm detaylar...

  • Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş - Alanyaspor, Konyaspor - Fenerbahçe, Galatasaray - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Trabzonspor eşleşmeleri oynanacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor ve Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe eşleşmeleri oynanacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar çeyrek finalde iç sahada oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Beşiktaş - Alanyaspor
  • Konyaspor - Fenerbahçe
  • Gaatasaray - Gençlerbirliği
  • Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
  • Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

SAHA AVANTAJI VE FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak. Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumları62km9g8z28:

nasil ayarlamislar 4 buyuk takim son 4e kalacak sekilde bence tesaduf degil

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalan Yok:

4 Büyüklerin en sona bırakılması ne tesadüf.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolan k:

Aynı galatasarayın şampiyonlukları gibi olmuş. sıfır şaibe

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Emre:

Kim tinliyor bu ligi ve kupalarini..Avrupada kok sokturunki yari final, final gibi... nerde...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışevket aksoy:

Ya federasyon bu işleri nasıl yapıyorsunuz? Sonra adaletten demek vuruyorsun? Bravo size.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme

Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?

Savunmalar sürüyor: Rüşvetse tapu masraflarını niye ben ödedim?
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli iki grup cadde ortasında birbirine saldırdı: 2 ölü
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme

Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme