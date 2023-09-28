Ziraat Türkiye Kupası'nda Anadolu Üniversitesi Spor mağlup oldu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur müsabakasında Anadolu Üniversitesi Spor, Sincan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Metin Emre Karaal ve Bahadır Can gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur müsabakasında Anadolu Üniversitesi Spor, konuk ettiği Sincan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Mustafa Gökhan Keskin, Gürcan Uslu, Harun Ödübek
Anadolu Üniversitesi: Özal Keklik, Rıdvan Coşkun, Hüseyin Cankut Atasoy, Ali Fırat Kasap, Hüseyin Tokmak (Yiğit Kotan dk. 82), Metin Emre Karaal (Muhammed Emin dk. 82), Nizamettin Akgül, Halil İbrahim Yazğılı, Emirhan Subaş (Mehmet Turan Karamahmut) (dk.57), Okan Sarı (Onur Garip dk. 46), İbrahim Zeytin (Yusuf Oral dk. 73)
Yedekler: Bayram Kılıç, Yusuf Oral, Onur Garip, Yasin Yener, Okan Şentürk, Muhammed Bakan, Enes Bağdemir, Abdullah Şahin, Mehmet Turan Karamahmut, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: Sertaç Gezer
Sincan Belediyespor: Hasan Göksu, Ünal Erkeç, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Özcan Gençoğlu (Erenyiğit Yılmaz dk. 90+2), Oğuzcan Genç, Çağrı Tekin (Ercüment dk. 39), Furkan Çelikbacak, Batuhan Kazan, Osman Talha Kotoran (Hamza dk. 81), Gürol Demirezen (Canberk Özçakır dk. 46)
Yedekler: Hamza Uzman, Harun Altunkaya, Tunahan Batın Yılmaz, Erenyiğit Yılmaz, Canberk Özçakır, Ercüment Balıkçı, Doğukan Özer, Baybora Başar, Canberk Akbaba, Eren Altıntaş
Teknik Direktör: Evren Şenel
Goller: Metin Emre Karaal (dk. 32) (Anadolu Üniversitesi), Bahadır Can (dk. 16) Canberk Özçakır (dk. 59) (Sincan Belediyespor)
Sarı kartlar: Okan Sarı, Muhammet Emin Bakan, YasinYener, Yiğit Kotan (Anadolu Üniversitesi), Hasan Göksu, Batuhan Kazan, Eren Altıntaş, Bahadır Can (Sincan Belediyespor) - ESKİŞEHİR