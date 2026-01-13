Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta 4 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bugün A ve C grubunda 4 maç oynandı, kupada heyecan yarın 4 müsabakayla devam edecek.
Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2
Başakşehir: 2 - Boluspor: 1
Gaziantep FK: 1 - Kocaelispor: 0
Fethiyespor: 1 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor