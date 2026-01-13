Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta 4 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bugün A ve C grubunda 4 maç oynandı, kupada heyecan yarın 4 müsabakayla devam edecek.

Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Başakşehir: 2 - Boluspor: 1

Gaziantep FK: 1 - Kocaelispor: 0

Fethiyespor: 1 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
