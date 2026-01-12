Haberler

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İlk karşılaşmalar Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Ocak Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
