Üye Girişi
Haberler
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Bakan Fidan'dan terör örgütüne son uyarı! Operasyon an meselesi

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması başladı

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. haftasında 4 maç oynandı. MKE Ankaragücü, İskenderunspor ile berabere kalırken, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u yendi. Beşiktaş, Sivas'ta galip geldi ve Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1'lik skorla geçti.

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. haftasında bugün 2 grupta 4 maç oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Gündüz seansında MKE Ankaragücü, 2. Lig ekibi İskenderunspor ile berabere kalırken, Fatih Karagümrük ise Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, Sivas'ta 1-0 kazanarak gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor ise Kocaelispor'u 3 golle geçti.

Kupada grup maçlarında heyecan yarın ve 9 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

MKE Ankaragücü - İskenderunspor: 1-1

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 1-0

D Grubu

Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

Antalyaspor - Kocaelispor: 3-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
img

"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"
img

Bakan Fidan'dan terör örgütüne son uyarı! Operasyon an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tecavüzleri savunuyor' dediği İngiliz Bakan'dan Elon Musk'a olay sözler

'Tecavüzleri savunuyor' dediği Bakan'dan Elon Musk'a olay sözler
Bu halinden eser kalmamış: Sergen Yalçın, yoğun bakımdaki kardeşinin son durumunu paylaştı

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Rize'de PTT binasında 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

PTT binasında 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ocak Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 8 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.