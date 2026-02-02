Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı açıklandı. Maçlar yarın başlayacak ve farklı stadyumlarda gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)
4 Şubat Çarşamba:
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
5 Şubat Perşembe:
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)
15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)