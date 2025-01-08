Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Beraber Beraber Başladı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir ile mücadele etti. Maçın ilk 15 dakikası gol atılamadan golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da puan almak için mücadele ederken, futbolseverler çekişmeli bir karşılaşma bekliyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor