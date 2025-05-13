Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu istediklerini söyledi.

Buruk, Trabzonspor ile yarın Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile 3 gün önce Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştıklarını hatırlatan Buruk, "Trabzonspor ile cumartesi günü bir maç oynadık. Birbirimizi tanımış olduk. Trabzonspor'un ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son maçta çok fazla oyuncu değiştirse de başabaş ve iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor pozisyonlara girdi. İkinci yarı üstünlüğü ele geçirerek 2-0 kazandık. Lig açısından çok değerliydi. Ancak bu maçın hikayesi çok daha farklı. Tek maç üzerinden oynanacak. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek. Bunu 120 dakikalık bir oyun olarak düşünerek planladık. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Bu ikisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İsteyen, çok mücadele edecek bir takımla karşılaşacağız. İki taraf için de güzel bir maç olsun. İnşallah futbolun dışında hiçbir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izlettiririz." diye konuştu.

Lig maçından sonra yeteri kadar dinlendiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "İki maç arasında dört gün var. Psikolojik olarak iyi durumdayız. Bence bu duygu insanı daha çabuk şekilde bir sonraki maça hazırlıyor. Finale çıkıyoruz. Finalde de odaklanma konusunda bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Final maçının atmosferi herkesi motive eder. İki takımın da aynı enerji ve duyguyla oynayacağını düşünüyorum. Bu kupa finalini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maça ve ligin geneline göre planlar yaptıklarını vurgulayan Buruk, "İki takımın da amacı maçı kazanmak üzerine. Başka bir şeyi düşünemeyiz. Fatih hocanın takımları hep iyi oynar. Trabzonspor'un özellikle hücum hattındaki kaliteli oyuncularına dikkat etmemiz gerek. Bizim de iyi hücum oyuncularımız var. Bunu da tekrar sahada göstermek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.