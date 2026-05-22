Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Antalya'da Halil Umut Meler yönetiminde oynanacak.
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalin maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka
Kaynak: AA / Süleyman Elçin