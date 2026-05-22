Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalin maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka