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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VAR Mustafa Öğretmenoğlu

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Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mustafa Öğretmenoğlu görevlendirildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR'da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Öğretmenoğlu Türkiye Kupası Konyaspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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