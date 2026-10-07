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Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Ayvalıkgücü, Söke 1970 SK'yı 2-1 yenip tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Söke 1970 SK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke İlçe Stadı'nda karşılaştı. Ayvalıkgücü, uzatmalara giden maçta 111'inci dakikada Burak'ın golüyle 2-1 kazanarak tur atladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Söke 1970 SK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda karşı karşıya geldi. Söke İlçe Stadı'nda oynanan maçta rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor tur atladı. Ev sahibi Söke 1970 SK maçın 38'inci dakikasında Berhan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Ayvalıkgücü, 74'üncü dakikada Ali Timurcioğlu'nun ayağından beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 90 dakika 1-1 berabere sonuçlandı. Ayvalıkgücü uzatmalara giden müsabakada 111'inci dakikada Burak'la 2-1'i buldu. Söke'de galip gelen Ayvalıkgücü Belediyespor kupada yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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