Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Ayvalıkgücü, Söke 1970 SK'yı 2-1 yenip tur atladı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Söke 1970 SK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda karşı karşıya geldi. Söke İlçe Stadı'nda oynanan maçta rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor tur atladı. Ev sahibi Söke 1970 SK maçın 38'inci dakikasında Berhan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Ayvalıkgücü, 74'üncü dakikada Ali Timurcioğlu'nun ayağından beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 90 dakika 1-1 berabere sonuçlandı. Ayvalıkgücü uzatmalara giden müsabakada 111'inci dakikada Burak'la 2-1'i buldu. Söke'de galip gelen Ayvalıkgücü Belediyespor kupada yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı