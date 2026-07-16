Haberler

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Yuriy Gladyr'i transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadrosunu güçlendirdi.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, orta oyuncu Yuriy Gladyr'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadronun güçlendirildiği belirtildi.

Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı