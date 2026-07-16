Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Yuriy Gladyr'i transfer etti
Voleybol Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadrosunu güçlendirdi.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, orta oyuncu Yuriy Gladyr'i transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadronun güçlendirildiği belirtildi.
Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel