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Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Ahmet Tümer'i transfer etti

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Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, milli voleybolcu Ahmet Tümer ile anlaştı. 24 yaşındaki orta oyuncu, son 3 yıldır Galatasaray forması giyiyordu.

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, milli voleybolcu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk voleybolunun önemli orta oyuncularından Ahmet Tümer ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Gücü ve mücadeleci karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğimiz Ahmet Tümer'e ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Son 3 yıldır Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki Ahmet, Beşiktaş'ta başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Altekma, Cizre Belediyespor ve Hatayspor'da da oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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