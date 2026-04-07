Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek, 2010'dan bu yana ilk kez ve tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu. Başkent ekibi, 16 yıl sonra bu kupa için mücadele etmeyi başardı.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu.
2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, organizasyondaki kupa özlemine son verdi.
Başkent ekibi, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadıkları 6. finalden de mağlup ayrıldı.
SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor.
Erkekler Kupa Voley tarihindeki şampiyon takımlar şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Halkbank
|9
|Fenerbahçe
|5
|Netaş
|4
|Arkas
|3
|Eczacıbaşı
|3
|Arçelik
|2
|SSK
|2
|Ziraat Bankkart
|2
|Spor Toto
|1
|Sönmez Filamentspor
|1