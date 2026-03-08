Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı güçlü bir mücadele sonucunda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Halkbank : Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Ömercan Burak Karahan, Tuna Uzunkol, Umut Özdemir)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin)

Setler: 25-21, 26-28, 24-26, 24-26

Süre: 142 dakika (32, 39, 36, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.

