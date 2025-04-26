İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı devirerek seride durumu 2-0 yaptı

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı devirerek seride durumu 2-0 yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek serideki avantajını artırdı. Üç galibiyetle şampiyon olacak takımı belirleyecek olan serinin üçüncü maçı ise 29 Nisan'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta : Doğukan Ulu, Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samet Güneş)

Setler: 23-25, 15-25, 25-23, 25-27

Süre: 131 dakika (31, 24, 34, 42)

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.