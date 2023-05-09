Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti

Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun

Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25

Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halkbank voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title