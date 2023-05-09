Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti
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AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun
Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25
Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28) - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023