Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Final

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta : Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

