Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Salon: Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Deniz İvgen (L), Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Juantorena, Berkay Bayraktar (L), Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel

Setler: 22-25, 25-20, 20-25, 22-25

Süre: 127 dakika (31, 28, 35, 33) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halkbank Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title