Ziraat Bankkart, final biletini alamadı

Ziraat Bankkart, İtalya'da düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti. Türk ekibi, bronz madalya için yarın PGE Projekt Warzawa ile karşılaşacak.

Ziraat Bankkart, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı finalde Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1 mağlup oldu.

Türk ekibi, yarın TSİ 18.00'de Polonya'nın PGE Projekt Warzawa takımıyla bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Salon: Inalpi Arena - Torino

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Warta Zaweiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek, Popiwczak (L) (Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir Abdel-Aziz, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Kooy, Burakhan)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Süre: 82 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
