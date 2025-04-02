Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

Dev derbide ortalık fena karıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor

VAR'da dakikalarca incelendi! Herkes bu golü tartışıyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası Final İlk Maçında Polonya'da Galip Geldi

Ziraat Bankkart, CEV Kupası Final İlk Maçında Polonya'da Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası finalinin ilk maçında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-2 mağlup etti. Müsabakanın en değerli oyuncusu ise Matt Anderson oldu.

2025 CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-2 yendi.

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası final ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 25-27, 25-21, 23-25, 25-23, 19-17 setlerle 3-2 mağlup etti. Müsabakanın oyuncusu Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçör Matt Anderson seçildi. Bu karşılaşmanın rövanşı 9 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da Ankara'da oynanacak. Ankara ekibinin kupayı kazanabilmesi ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak. Polonya ekibinin 3-2 galip gelmesi halinde ise müsabaka altın sete gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.