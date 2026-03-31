Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Güncelleme:
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Hilmi Şahin, Burakhan Tosun, Jokela, Özgür Karababa)

Asseco Resovia: Janusz, Louati, Demyanenko, Butryn, Szalpuk, Poreba (Zatorski, Shoji, Cebulj, Nowak, Bucki, Vasina, Sapinski, Potera)

Setler: 25-22, 25-19, 25-21

Süre: 75 Dakika

İlk maçı da 3-0 kazanan başkent temsilcisi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Asseco Resovia, 2'si bloktan olmak üzere peş peşe aldığı sayılarla 14-11 öne geçti. Nimir ve Fornal'ın smaçlarıyla skoru 16-16'ya getiren, Murat Yenipazar'ın servislerinin ardından elde ettiği sayılarla rakibine 19-17'lik üstünlük kuran başkent ekibi, kalan bölümde daha az hata yaptı ve Nimir'in "ace"iyle ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı.

İkinci setin başında 3-0'lık seri yakalayan Ziraat Bankkart, rakibinin servis hataları, blokta aksaması ve hücumda iyi organize olamamasından yararlanarak farkı 5 sayıya (17-12) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla 2. seti de kazandı ve Dörtlü Final'i garantiledi.

Skorun önemini yitirmesi sonrası takımlar, 3. sette sahadaki 6'larını büyük oranda değiştirdi. Ziraat Bankkart, başında 3-0, ortasında ise 15-12 geriye düştüğü 3. seti de 25-21 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu başkent ekibi, Polonya'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibini, Ankara'da da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girdi.

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Haberler.com
500

Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi

Yavaş'ı en çok zorlayan davaydı! Tüm sanıklar için aynı karar
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
SGK borçları 8 Nisan'a kadar ödenebilecek

SGK'dan vatandaşlara nefes aldıracak karar! O ödemelerde süre uzatıldı