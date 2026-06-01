Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Bedirhan Bülbül'e veda etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, orta oyuncusu Bedirhan Bülbül ile sözleşme yenilemedi.

Ligi 23 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede tamamladıktan sonra play-off etabını da kazanarak şampiyon olan başkent ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altı yıl boyunca armamızı gururla taşıyan, sahadaki mücadelesi ve karakteriyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Bedirhan Bülbül ile yollarımız ayrılıyor." denildi.

Ziraat Bankkart, 26 yaşındaki oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.