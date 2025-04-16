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Ziraat Bankkart, Arkas'ı Mağlup Ederek Finale Yükseldi

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Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas'ı 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. Setler ise 10-25, 21-25, 29-27, 19-25 sonuçlarıyla tamamlandı.

Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Ter Maat Wouter, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Trevor Clevenot (Berkay Bayraktar, Çağatay Kir, Hilmi Şahin, Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 128 dakika - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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