Ziraat Bankkart, Arkas'ı Mağlup Ederek Finale Yükseldi
Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas'ı 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. Setler ise 10-25, 21-25, 29-27, 19-25 sonuçlarıyla tamamlandı.
Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Arkas: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Atilla Öztire)
Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Ter Maat Wouter, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Trevor Clevenot (Berkay Bayraktar, Çağatay Kir, Hilmi Şahin, Samet Güneş)
Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25
Süre: 128 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor