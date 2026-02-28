Haberler

Zeynep Yetgil'den bronz madalya

Tiran'da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, bronz madalya elde etti. İlk maçında Polonyalı rakibini yenen Yetgil, daha sonra bağımsız sporcuya yenildi ancak Kazakistanlı rakibini mağlup ettikten sonra finalde Hintli rakibine kaybetti.

Nordic sisteminde güreşen Yetgil, ilk maçında Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 3-3'ten son puan avantajıyla mağlup etti. Ardından bağımsız sporcu Natalia Malysheva'ya yenilen milli güreşçi, Kazakistanlı Ayazhan Markasheva'yı 6-0'lık skorla mağlup etti. Son müsabakasında Hintli Meenakshi ile karşılaşan Zeynep Yetgil, rakibine 2-1 kaybederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

