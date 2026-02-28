Zeynep Yetgil'den bronz madalya

Tiran'da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil bronz madalyanın sahibi oldu.

Nordic sisteminde güreşen Yetgil, ilk maçında Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 3-3'ten son puan avantajıyla mağlup etti. Ardından bağımsız sporcu Natalia Malysheva'ya yenilen milli güreşçi, Kazakistanlı Ayazhan Markasheva'yı 6-0'lık skorla mağlup etti. Son müsabakasında Hintli Meenakshi ile karşılaşan Zeynep Yetgil, rakibine 2-1 kaybederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı