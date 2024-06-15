Üye Girişi
Haberler

Zeynep Sönmez, WTA 500 Ecotrans Ladies Açık'ta büyük bir galibiyet elde etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen WTA 500 Ecotrans Ladies Açık'ta elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükseldi ve kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen WTA 500 Ecotrans Ladies Açık'ta elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükseldi ve ilk kez dünya sıralamasında ilk 30'dan bir sporcuyu yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de çim kortta gerçekleştirilen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyonda elemelerde mücadele eden ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk rakibi, elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska oldu.

Zeynep, 1 saat 57 dakika süren karşılaşmada ilk set 6-3 geriye düşerken, ikinci seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde dünya sıralamasının 154. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 20 numaraya kadar yükselen Yastremska'yı 6-1 gibi net bir skorla geçerek korttan galip ayrıldı ve elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Zeynep, elemelerin ikinci turunda ABD'li dünya 96 numarası Emina Bektas ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Zeynep Sönmez Almanya Tenis Dünya Wta Spor Güncel Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

 Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Bakmadan Geçme

Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gümüşhane Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Giresun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Giresun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gaziantep Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Eskişehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çorum Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çorum Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Erzincan Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Erzincan Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Elazığ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çankırı Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çanakkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bursa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bursa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bolu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bolu Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bitlis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bingöl Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bingöl Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bilecik Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bilecik Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bayburt Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bayburt Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title