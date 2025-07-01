Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Tarihe Geçti

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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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