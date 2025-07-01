Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
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Zeynep Sönmez, Wimbledon ilk tur maçında Jaqueline Cristian'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İLK TÜRK KADIN TENİSÇİ OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi. Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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