Zeynep Sönmez Wimbledon'da 3. Tura Veda Etti

Zeynep Sönmez Wimbledon'da 3. Tura Veda Etti
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 3. turda Rus oyuncu Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Zeynep, bu başarıyla 75 yıl sonra Grand Slam'da 3. tura ulaşan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası 3'üncü Tur karşılaşmasında Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar 3'üncü turunda dünya 18 numarası Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova ile karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Öte yandan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra Grand Slam turnuvalarında 3'üncü turu gören ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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