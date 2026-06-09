Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'daki Rosmalen Şampiyonası'nda ABD'li Katie Volynets'i 2-1 mağlup ederek çim kort sezonuna galibiyetle başladı ve 2. tura çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.
24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer