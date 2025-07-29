Zeynep Sönmez Polonya Açık Turnuvası'nda İkinci Tura Yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'nda ev sahibi oyuncu Urszula Radwanska'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Zeynep, son 16 turunda dünya 183 numarası Dominika Salkova ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.
Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda ev sahibi ülkeden Urszula Radwanska ile karşılaştı.
Korttan 2-0 (6-2, 6-0) galip ayrılan Zeynep, son 16 turunda dünya 183 numarası Dominika Salkova ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor