Zeynep Sönmez Ningbo Açık Tenis Turnuvası'na Veda Etti
Milli kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. turda Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti ve maç 7-6, 6-3'lük setlerle tamamlandı.
Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.
