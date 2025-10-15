Haberler

Zeynep Sönmez Ningbo Açık Tenis Turnuvası'na Veda Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. turda Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti ve maç 7-6, 6-3'lük setlerle tamamlandı.

Milli kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.