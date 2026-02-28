Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek finalinde İspanyol Cristina Bucsa'ya 2-0 mağlup olarak turnuvadan ayrıldı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan