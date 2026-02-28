Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek finalinde İspanyol Cristina Bucsa'ya 2-0 mağlup olarak turnuvadan ayrıldı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu

Dev eşleşmenin maç takvimi belli oldu
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan dünyaca ünlü gölümüzden sevindiren haber
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı! Görevine döndü