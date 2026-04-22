Zeynep Sönmez Madrid'de İkinci Tura Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Mutua Madrid Açık'ta ilk turda İspanyol raket Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek bir üst tura geçti. Sönmez, ikinci turda dünya 30 numarası Christina Bucsa ile karşılaşacak.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de Mutua Madrid Açık'ta birinci tur karşılaşmasında İspanyol raket Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Madrid'de toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez birinci turda İspanyol Carlota Martinez Cirez ile karşılaştı. Sönmez, Cirez'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Sönmez, turnuvanın ikinci turunda dünya 30 numarası İspanyol tenisçi Christina Bucsa ile karşılaşacak.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Bir ustayı daha kaybettik