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Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta Ana Tabloya Yükseldi

Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta Ana Tabloya Yükseldi
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Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'li Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükselme başarısı gösterdi. 22 yaşındaki milli tenisçi, maçı 6-2'lik setlerle kazanarak turnuvaya katılan ilk Türk tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.

Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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