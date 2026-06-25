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Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'a çeyrek finalde veda etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'deki Eastbourne Açık turnuvasında çeyrek finalde dünya 35 numarası Jelena Ostapenko'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun tek kadınlar çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile çim kortta karşılaştı.

Milli tenisçi, dünya 35'incisi Litvanyalı rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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