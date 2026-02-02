Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık turnuvasında 3. tura çıkarak WTA dünya sıralamasında 112.'den 79.'luğa yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
