Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edecek olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus oyuncu Ekaterina Alexandrova ile ilk turda karşı karşıya gelecek.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
